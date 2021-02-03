المشهد اليمني الأول

وجه الصهاينة اليهود ،اليوم الاربعاء، صفعة مهينة لما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع لقوى الاحتلال السعودي الاماراتي والمهرول الى خيانة التطبيع،

حيث اشار الصهيوني ” روني شالم ” أن كيانه الغاصب لا يحتاج لتطبيع وعلاقات من هذا النوع.

وبتغريدة اخرى اضاف ” روني شالوم ” على حسابه في تويتر؛ ردا على تصريحات رئيس مايسمى المجلس الانتقالي، الخائن عيدروس الزبيدي حول استعداده لخيانة التطبيع مع الكيان الغاصب .

حيث قال : دول في العالم الثالث الفقيرة الفاسدة مثل اليمن استيقظت من سباتها العميق بعد 70 عام وبدأت تتحدث عن علاقات وتطبيع ولنا تاريخ من التسامح مع اليهود والحمد لله، عندنا الكثير من القات والمسكوف هنا في أورشليم العاصمة،حد تعبيره .

واضاف مخاطبا الانتقالي بما يشبة بالتوجيهات والاوامر للادوات المتصهينة : تغلبوا على ما اسماه بالحوثي وبعدها رح نجي.

وفي تغريدة اخرى- رصدها المشهد اليمني الاول -كتب اليهودي شالوم : نريد علاقات نستفيد منها مع دول متقدمة، ساخرا من الانتقالي بالقول: ماذا نستفيد منكم؟

والجدير ذكره ان الخائن عيدروس الزبيدي صرح لقناة روسيا اليوم امس الثلاثا وقال :حين تكون لنا دولة الجنوب العربي في عدن ووزارة خارجية سنفتح علاقات كاملة مع الصهاينة.

، واضاف الخائن عيدروس واصفا خيانة التطبيع لسيده الاماراتي بـ”العمل المثالي” لتحقيق السلام بالمنطقة.

اما الاعلامي الصهيوني ايدي كوهين غرد بتغريدة يوم امس الثلاثاء وقال : طبعوا اولا وادفعوا تعويضات ليهود اليمن .