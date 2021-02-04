المشهد اليمني الأول

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار في الحديدة اللواء الركن علي الموشكي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها وبحضور اعضاء الفريق الوطني والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتعامل مع الألغام العميد علي عبدالله صفرة.

واوضح اللواء الركن محمد علي القادر عضو الفريق الوطني لإعادة الانتشار في الحديدة في تصريح خاص لـ”26سبتمبرنت” ان الاجتماع تطرق الى العديد من القضايا الخاصة بعمل الفريق وما تم انجازه من جانب الفريق الوطن من التزامات وفقا لاتفاق السويد .

واضاف اللواء القادري ان الاجتماع استعرض ايضا الأوضاع الإنسانية بمحافظة الحديدة نتيجة التصعيد العسكري واستمرار القصف المتواصل بمختلف أنواع الأسلحة من قبل مرتزقة العدوان .

ودعا اللواء الموشكي خلال الاجتماع الأمم المتحدة القيام بواجباتها وضرورة إعادة فريق المرتزقة إلى طاولة العمل دون أي شروط أوابتزاز.

وخلال الاجتماع تحدث العميد/علي صفرة عن امكانية المركز وقال” لدينا مركز تدريب وطني وينقصنا الاجهزة والدعم كون مناطق التلوث لدينا كبيرة مع انتشار القنابل العنقودية من قبل العدوان.

وتطرق العميد صفرة إلى أهم احتياجات المركز ومنها تجهيز ثلاث سرايا ميدانية ووسائل نقل وأجهزة ومعدات أسكان وأدوية مختلفة لمباشرة العمل بالمحافظة.

،من جانبه عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن شكره لجهود الفريق الوطني في تنفيذ اتفاق السويد والالتزام بوقف إطلاق النار مشيدا بتعاون الفريق الوطني الايجابي والمستمر.