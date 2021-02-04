المشهد اليمني الأول

هاجم نائب وزير الخارجية حسين العزي” قيادات جماعة الإصلاح ورئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بعد حديث الأخير عن التطبيع مع إسرائيل .

وقال العزي – في تغريدة له على تويتر :” عيدروس يتحدث عن التطبيع وعن الانفصال وهو هنا لا يعبر عن نفسه وإنما يعبر عن توجه باركه ووافق عليه اليدومي والآنسي وحزبهم البليد فهم والزبيدي حكومة واحدة كما نعرف لذلك هم مطبعين وانفصاليين.”

وأضاف العزي :”حزب الإصلاح يشبه تلك الدجاجة التي تتظاهر بأنها ديك يسبح الله بينما أقدامها بين الأوساخ”

من ناحية ثانية قال نائب وزير الخارجية حسين العـزي. جيل العمالة والارتزاق على وشك الانقراض سواء بالضربات اوبانتهاء أعمارهم الافتراضية.

واضاف العـزي “فالمرتزقة في الواقع ليسوا أكثر من المطبعين كاليدومي ومحسن وهادي والبركاني الخ وكلهم كما ترون في حالة موت سريري.

وقال العـزي”نصيحتي للمخدوعين أن يعودوا لإخوتهم الشباب كي ينعموا بالحرية وشرف المشاركة في بناء المستقبل.