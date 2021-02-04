المشهد اليمني الأول

دعا ملتقى التصالح والتسامح الجنوبي كل الأحرار الشرفاء في المحافظات الجنوبية المحتلة للخروج في مسيرات رفضاً لنهج التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف الملتقي في بيان “إن الخروج الجنـوبي الرافض للداعين للتطبيع ودولتي الإحتلال للجنوب السعودية والإمارات ومليشياتهم التكفيرية سيؤكد أن الجـنوبيين يمنيين عرب مسلمين شرفاء لا يمكن ان يكونوا في صف اليهود واذنابهم .

نص البيان:

يا جماهير شعبنا اليمني العربي المسلم في المحافظات الجنـوبية المحتلة تابعتم نهاية العام الماضي هرولت دول العدوان والإحتلال السعودي الإماراتي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني وتبعتهم الآن أذيالهم العميلة من المكونات التي تدعي كذباً أنها جنـوبية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لقدس اقداس الأمة العربية والإسلامية فلسطين والقدس.

اننا كجنوبيون نتذكر الماضي المشرف للدولة الجنـوبية السابقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المقاومة للامبريالية والصهيونية والرجعية العربية وفي مقدمتها السعودية والإمارات العبرية..

وكلنا يتذكر أن الدم اليمني الجـنوبي والفلسطيني من أجل فلسطين توحد على تراب أرض لبنان صيف 1982 أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان حينها.

احتراماً لوطنيتنا وعروبتنا وإسلامنا والتاريخ الوطني المقاوم للدولة الجنـوبية السابقه ندعو كل المناضلين الأحرار الشرفاء في المحافظات الجـنوبية المحتلة للخروج في مسيرات رفضاً لنهج التطبيع الاستسلامي مع الكيان الغاصب لقدس اقداسنا وفلسطين العربية من البحر إلى النهر.

إن الخروج الجنـوبي الرافض للداعين للتطبيع ودولتي الإحتلال للجنوب السعودية والإمارات ومليشياتهم التكفيرية سيؤكد أن الجـنوبيين يمنيين عرب مسلمين شرفاء لا يمكن ان يكونوا في صف اليهود واذنابهم .