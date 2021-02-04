المشهد اليمني الأول

علق مجددا نائب وزير الخارجية حسين العزي، اليوم الخميس، بشأن سفينة صافر بعد موافقة المجلس السياسي الأعلى على الاتفاق سابقا مع الأمم المتحدة بصيانة السفينة.

وقال نائب وزير الخارجية العزي للمسيرة “نؤكد على حرصنا على إصلاح سفينة صافر والجميع يعرف مستوى ما قدمناه من تسهيلات”.

وأشار العزي إلى أن بعض المتغيرات ألقت بظلالها على العديد من القضايا ومنها سفينة صافر، ومن هذه المتغيرات التصنيف الأمريكي لأنصارالله.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية دعا في الـ 28 من الشهر الماضي الأمم المتحدة للالتزام بالاتفاق الموقع معها بخصوص صيانة خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر وعدم تحميل الاتفاق المزيد من العقبات التي من شأنها الإخلال به”.

وأوضح العزي أن “الأمم المتحدة تقدمت بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيدا عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين”، لافتًا إلى أن الجانب الحكومي أبلغ الطرف الأممي بضرورة احترام الاتفاقات خاصة وأن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين”، وقال “نحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لايعنينا”.

وأشار العزي إلى أن “كل التأجيل المستمر وتغيير مواعيد وصول الفريق الفني للسفينة حدث ويحدث من قبل الأمم المتحدة على نحو أحادي أما نحن فقد أثبتنا اهتمامنا وحرصنا الكبيرين”، وتابع أن “الحكومة تبذل حاليا جهودا حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن، خصوصا في ظل تطورات الموقف العدائي الأمريكي تجاه الشعب اليمني.