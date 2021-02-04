المشهد اليمني الأول

نظم ابناء مربع الحبيل اليوم الخميس بمديرية المنصورية وقفة احتجاجية إدانة واستنكارا لإختطاف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي لسبع نساء في محافظة مأرب واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وندد المشاركون في الوقفة بانتهاكات وجرائم تحالف العدوان والمرتزقة، وآخرها وفاة المواطنة صفاء خالد الأمير في سجون مرتزقة العدوان السعودي بمدينة مأرب جراء التعذيب الجسدي والنفسي، الذي تعرضت له طيلة شهرين منذ اختطافها.

واعتبروا أن اختطاف وتعذيب النساء جرائم إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكات مرتزقة العدوان وحملات الاختطاف التي طالت العشرات من أبناء المحافظة وساكنيها والتي وصلت حد اختطاف النساء في جرائم تتنافى مع القوانين والشرائع والأعراف والعادات القبلية.

وأكدوا أن اختطاف النساء من منازلهن جريمة لا يرتكبها إلا من انعدمت فيه الغيرة والحياء وانسلخ عن القيم والأخلاق وتجرد من كل مبادئ الدين والإنسانية.

وأشار البيان الصادر أن الوقفة أن جريمة اختطاف النساء في مأرب وصمة عار في جبين مرتزقة العدوان، يعكس مستوى انحطاط قوى تحالف العدوان والمرتزقة، ويعتبر عيباً أسوداً وفقاً للأعراف القبلية يستوجب من أحرار القبائل الأخذ بالثأر من هذه الأفعال المشينة.

وحمل المشاركون في الوقفة دول تحالف العدوان المسئولية إزاء كافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان وأدواته وما يزالون بحق الشعب اليمني من النساء والأطفال.