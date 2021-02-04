المشهد اليمني الأول

اختطف مرتزقة العدوان السعودي المواطنة نزيهة الجنيد وابنها واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان مرتزقة العدوان قاموا باختطاف المواطنة نزيهة الجنيد وابنها البالغ من العمر سبع سنوات خلال معاملتها لإستصدار جواز سفر.

واستنكر المصدر استمرار مـرتزقة العدوان في اختطاف النساء، مطالبا المنظمات الحقوقية للضغط على قيادات المرتزقة للإفراج عن النساء المختطفات.

قبائل مأرب تعلن النكف

وفي السياق نفسة جددت قبائل مارب إدانتها للعار الكبير المتمثل بخطف عدد من النساء وتعذيبهن من قبل مـرتزقة حزب الإصلاح بمارب

وأعتبروا هذا العمل المشين لمـرتزقة الإصلاح جريمة نكراء، وعيبًا أسودا وانتهاكا شنيعا للأسلاف والأعراف القبلية الحميدة

وأكدت قبائل مارب ان جرائم هتك الأعراض واختطاف حرائر البلد وسابقاتها المرتكبة على مرأىً ومسمعٍ من منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لم ولن تسقط بالتقادم

وأعلنت القبائل النكف القبلي ثأرا للأعراض والحرمات والنواميس القبلية المقدسة، وندعو كافة قبائل اليمن للنفير العام ورفد جبهات الشرف والكرامة بالمال والرجال