المشهد اليمني الأول

أحتفل مستشفى الأقصى بمحافظة الحديدة اليوم الخميس بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاما على تأسيسه.

وفي افتتاح الحفل الذي أقيم تحت رعاية الحراسة القضائية بالصالة الرياضية بجامعة العلوم والتكنولوجيا وحضره المدير التنفيذي للحراسات القضائية القاضي رائد حسن الشاعر ومدير الجامعة الدكتور نبيل محمد منصر أوضح مدير عام المستشفى نجيب الوصابي أن المستشفى استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات الطبية خلال مسيرة السنوات الخمس وعشرون الماضية وأهمها تحقيق التصنيف B1 على مستوى المحافظة في نتائج التقييم والتصنيف للمستشفيات الخاصة العام الماضي الذي أعلنته وزارة الصحة مؤخرا.

وأكد حرص المستشفى على الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتحسينها في كافة العيادات والمرافق الصحية وإيلاء الجانب الإنساني الإهتمام من خلال تقديم الخدمات المجانية للجرحى رغم الصعوبات جراء استمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى أن المستشفى قدم خدمات المعالجة لنحو 55 حالة من جرحى القصف بمبلغ يتجاوز 3 ملايين ريال.. مشيرا إلى أنه تم التوجيه لقسم الطوارئ لإستقبال جميع الحالات المتضررة من العدوان واستدعاء الاخصائيين لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة والطارئة.

مؤكدا أن ذلك ياتي انطلاقا من الواجب الديني والوطني وترجمة لتوجيهات قائد الثورة المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي – حفظه الله ونوه إلى أن مستشفى الأقصى حرص منذ تأسيسه على تقديم خدمة صحية متميزة وبتكلفة أقل مراعاة للظروف الإقتصادية والظروف المعيشية للمواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة وتدريب الكادر الطبي والصحي وتحسين الخدمات الصحية من خلال اقامة العديد من الدورات التأهيلية للكوادر الصحية والإدارية في عدد من المجالات.

وأعلن عن منح جميع موظفي المستشفى وأسرهم تامينا صحيا شاملا واعتماد الزيادة لمستحقات جميع الموظفين والعاملين في المستشفى إلى جانب تقديم المساعدة لمرضى أسر الشهداء والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة بعد الموافقة والتوجيه من الحارس القضائي.

فيما أشار مسؤول ادارة المستشفيات الخاصة الخاضعة للحراسات القضائية بالحديدة الدكتور عمرو محمد الشامي إلى أن مستشفى الأقصى أستطاع أن يقدم خدمات طبية وصحية متميزة ما جعله أحد أهم المستشفيات في المحافظة .. وهنأ ادارة المستشفى والعاملين بهذه المناسبة والتي تاتي تزامنا مع حلول العام السابع للعدوان وحصاره الجائر على الوطن.

ولفت إلى أن صمود الشعب اليمني أفشل مخططات العدوان وتحقيق اهدافه واطماعه في احتلال الوطن والتحكم بمصيره وقراره .. وثمن الدكتور الشامي صمود الكوادر الطبية والعاملين في المستشفى وجهودهم للإرتقاء بالخدمات والرعاية الصحية.

تخلل الإحتفال بحضور نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد قطقط ومدير مستشفى دار السلام للصحة النفسية الدكتور عبدالكريم النجدي ومدير مستشفى الرشيد التخصصي الدكتور ياسر نور ومسؤول الشؤون المالية والادارية بالجامعة أحمد عبدالخالق المنتصر قصيدة للشاعر أحمد سليمان وفقرات فنية لفرقة زهرات الأقصى تلاه تكريم عشرين موظفا متميزا وجميع العاملين كما تم تكريم مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا وعددا من الجهات الداعمة والمساهمة في نجاح الفعالية.