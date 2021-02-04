المشهد اليمني الأول

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم إنهاء دعم امريكا للعدوان على اليمن.

وجاء على لسان سوليفان في تصريحات له: “اليوم سيُعلن إنهاء الدعم الأمريـكي للعمليات الهجومية في اليمن”.

وأطلق تحالف العدوان السعودي الاميركي الامارتي حربا قاسيا على الشعب اليمني منذ عام 2015.

وقال وزير الخارجية الأمريـكي، أنتوني بلينكين، الأسبوع الماضي، إن السعودية ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في اليمن.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80٪ من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.