المشهد اليمني الأول

دقت صحيفة الواشنطن بوست ناقوس الخطر فهناك اثنين مليون قطعة سلاح اشتراها الامريكيون خلال شهر يناير الماضي فقط وسط تسابق كبير على محلات الأسلحة وشراء مختلف الأنواع إضافة الى الذخيرة الحية.

وأشارت الصحيفة في تقرير موسع لها الى أن الازمة الأخيرة احد أسباب هذا التسابق في شراء السلاح لاسيما من قبل أنصار ترمب.

هذا وتتحدث تقارير إعلامية عدة وكذلك تقارير لمراكز دراسات وبحوث بأن الشارع الأمريكي يشهد انقساماً كبيراً وأن هناك جماعات متطرفة تعمل على حشد الأمريكيين من أجل الاستعداد للحرب.

وانتجت قنوات فضائية خلال الأسابيع الماضية أفلام وثائقية عن بعض الجماعات العنصرية منها التابعة او المؤيدة للرئيس السابق ترمب وأهدافها في حماية أمريكا كما تقول من الغزاة والمهاجرين.

ويحاول بايدن صرف انظار الأمريكيين عن هذه القضايا من خلال الحديث عن السياسة الخارجية وكذلك اجراء بعض الإصلاحات في عدة مجالات غير أن انصار ترمب لا يزالون يشكلون خطراً كبيراً على الوضع الأمني لاسيما بعد شراء كميات كبيرة من الأسلحة.

وكان ترمب قد لوح بالعودة الى البيت الأبيض بطريقة أو بأخرى مع مغادرته في 20 يناير الماضي.