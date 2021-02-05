المشهد اليمني الأول

اكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ان صواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل.

وقال ردا على تصريحات الرئيس الامريكي بايدن ان ‏البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن وقف العدوان ورفع الحصار .

واضاف بان خيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز .

وقال محمد عبدالسلام: ما نؤكد عليه دوما هو أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار.

وكان الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن قد اعلن في تصريحات صحفية عن وقف كل الدعم الأمريكي العسكري في الحرب باليمن وتعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى ‎اليمن.

لكنه اكد في. نفس الوقت بانه سيعمل مع السعودية للدفاع عن امنها وسيادتها.