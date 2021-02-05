المشهد اليمني الأول

كشف تقرير صادر عن لجنة العقوبات الدولية المعنية بتنظيم القاعدة أنه تم اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خالد باطرفي المعروف باسم “أبو مقداد الكندي”.

وأوضح التقرير أن الاعتقال تم خلال عملية نفذت في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في أكتوبر الماضي.

وأصبح باطرفي قائدا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد مقتل قاسم الريمي في يناير/ من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن العملية نفسها أدت إلى مقتل سعد عاطف العولقي الرجل الثاني في قيادة التنظيم.

كما أكد أن زعيم تنظيم القاعدة في أبين الخضر الوليدي قتل في نوفمبر الماضي.

لكن خبراء حذروا من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لا يزال يشكل تهديدا رغم معاناته من تضعضع صفوفه، على حد قول التقرير.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس الخميس أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب “أن تنتهي”.

وفي الوقت ذاته، قال بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية إن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.