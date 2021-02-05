المشهد اليمني الأول

كذب مسئول في حكومة المرتزقة ما أعلنته الإمارات إنهاء وجودها العسكري في البلاد في محاولة للتغطية على دعمها مليشيات مسلحة، بالاشارة الى عناصر الانتقالي الجنوبية.

وطالب وكيل وزارة الإعلام في حكومة المرتزقة المرتزق محمد قيزان أبو ظبي بـ”وقف تسليح المليشيات في الجنوب” ضمن مؤامراتها لتقسيم اليمن.

المرتزق قيزان رداً على إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن بلاده أنهت تواجدها العسكري في اليمن.. قائلاً: “العالم قرية صغيرة بفضل وسائل الإعلام والجميع يعرف أنكم (في إشارة للإمارات) مازلتم في ‎اليمن”.

وكان قرقاش قد زعم عبر حسابه على تويتر أن الإمارات أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وجاء ذلك بعد دقائق من قرار إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن، بإنهاء دعم بلاده للعمليات العسكرية في الحرب على اليمن.

وسبق أن وجه مسؤولون في حكومة المرتزقة اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية خصوصا ميناء عدن الاستراتيجي.

وتعد الإمارات الشريك البارز، في تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن، منذ مارس/ آذار 2015.

وللعام السابع يشهد اليمن حربا، تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.