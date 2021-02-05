المشهد اليمني الأول

نظمت قبائل بيت رشيد والحاجري بعزلة حملان بمدينة حجة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفه احتجاجيه مسلحه تدين وتستنكر جرائم العدوان السعودي الأمريكي الغاشم ومرتزقتهم. ورفضا لقرار إدارة المعتوه ترمب بتصنيف أنصار الله منظمة ارهابية وإعلان النفير العام .

وخلال الوقفه التي حضرها مشرف المدينة عصام الوزان ومشايخ ووجها وأعيان والشخصيات العامة والمكتب الاشرافي. أشار البيان الصادر عن المشاركون أن جريمة اختطاف النساء في مأرب وصمة عار في جبين مرتزقة العدوان، يعكس مستوى انحطاط قوى تحالف العدوان والمرتزقة، ويعتبر عيباً أسوداً وفقاً للأعراف القبلية.

وأكد البيان أن اختطاف النساء من منازلهن جريمة لا يرتكبها إلا من انعدمت فيه الغيرة والحياء وانسلخ عن القيم والأخلاق وتجرد من كل مبادئ الدين والإنسانية.

وأعلن قبائل حملان النفير العام لرفد الجبهات بالمال والرجال ودعم الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وشدد على ضرورة تعزيز الاصطفاف والتلاحم في خندق الدفاع عن الوطن والتوجه للنهوض بالقطاع الزراعي والمضي في تنفيذ وثيقة تيسير الزواج.

تخلل الوقفه العديد من الكلمات والقصائد الشعريه المنددة بجرائم العدوان السعودي الأمريكي