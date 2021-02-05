المشهد اليمني الأول

تلّقت الإدارة العامة للشكاوى بأمانة العاصمة وفروعها بالمديريات والمكاتب التنفيذية، ألفاً و288 شكوى.

وذكر تقرير إدارة الشكاوى أن عدد شكاوى الرشوة والابتزاز وعرقلة تقديم الخدمات بلغت 50، فيما تتعلق 584 من الشكاوى بأعمال الأمانة ومديرياتها ومكاتبها.

وأشار إلى أنه تمت معالجة وإنجاز ألف و226 شكوى، و42 شكـوى قيد المتابعة و20 شكوى كيدية، مبيناً أنه تم التعامل مع كافة الشكاوى من خلال حل الإشكال والتدخل وتشكيل لجان والإحالة للتحقيق وجهات الاختصاص.

ولفت التقرير إلى أن 654 بلاغاً تلقتها إدارات الشكاوى في مكتبي الصناعة والتجارة والكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وتم معالجتها وانجازها جميعاً.

فيما أكد مدير إدارة الشكاوى أمين الكباس، اهتمام وحرص قيادة أمانة العاصمة على التعامل مع الشكاوى ومعالجة كافة قضايا المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنهاء جميع أشكال الفساد.

ودعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ابتزاز وعراقيل عبر الرقم المجاني (8000828) وأيضاً عبر عمليات وشكاوى المديريات والمكاتب التنفيذية.