المشهد اليمني الأول

تعرض قائد عسكري تابع للتحالف لمحاولة اغتيال في انقلاب داخل أحد الألوية في جبهة الحدود.

وأكد مصدر مطلع، أن قائد محور علب في جبهة عسير، المدعو ياسر مجلي، تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أفراد وضباط “اللواء الثالث”، على خلفية نهب مستحقاتهم ومكافئاتهم الشهرية منذ أكتوبر الماضي.

واوضح المصدر أن الضباط والجنود تمكنوا من حصار القيادي مجلي ونهب سلاحه الشخصي، وأسلحة مرافقيه.

بين المصدر أن عربات سعودية سارعت في التدخل بأخذ القيادي مجلي إلى مركز القيادة والسيطرة، خوفا من تطور الوضع العسكري او انقلاب داخل اللواء.

ولفت المصدر إلى أن القيادي المرتزق مجلي تعرض لأكبر عملية اهانة وانتهاك للكرامة من قبل الضباط السعوديين جراء نهب مستحقات المجندين في اللواء.