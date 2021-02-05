المشهد اليمني الأول

شهدت عدد من مديريات محافظة الحديدة اليوم وقفات احتجاجية متعددة عقب صلاة الجمعة تنديدا بجرائم العدوان ومرتزقته واخرها جريمة اختطاف النساء بمارب..

واكد المشاركون في الوقفات عن ادانتهم واستنكارهم لجرائم العدوان والحصارواخرها جريمة اختطاف النساء بمارب التي تعد جريمة كبيرة وعيب أسود يكشف مستوى الانحطاط الأخلاقي لقوى العدوان ومرتزقتهم وتجردهم من كل القيم الإنسانية ..

واشارو الى ان ماوصلت اليه الامة اليوم من ذل وهوان وخزي هو بسبب هذه الممارسات المنافيه للدين والاخلاق والاعراف من قبل المدعين الوكالة الحصرية للدين وتوليهم لليهود والنصارى والطغاة الظالمين

مؤكدين على ضرورة التحرك المسؤول والجاد في مواجهة ادوات العدوان في الداخل والمتمثل في حزب الاصلاح الذي تعرى امام شعبنا اليمني يوما بعد يوم بمايقدم عليه من اعمال وممارسات اجرامية منافيه لعادات واخلاق اليمنيين ..

واشاد الحاضرون بتحرك قبائل اليمن واستشعارها لخطورة مااقدم عليه العدوان ومرتزقتهم وان هذه الجرائم هي من سوف تجرف عروش الطغاة والمستكبرينِ..

ودعا المشاركون في الوقفات الامم المتحدة لتحمل مسؤوليتها الانسانية والاخلاقية فيما يتعرض له اليمن من منع دخول المشتقات النفطية والسفن الغذائية والدوائية منافيا لكل قوانين حقوق الانسان والشرائع السماوية في حق الحياة والعيش الكريم اسوة ببقية شعوب العالم ..

وعلن المشاركون عن نكفهم القبلي تجاه هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.. واستمرارهم برفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كل شبر من ارض الوطن وايقاف حرب الاباده الجماعية في حق نساءواطفال اليمن..

وحيا المشاركون في الوقفات صمود شعبنا اليمني العظيم وتضحيات وثبات الجيش واللجان في كل جبهه وميدان مباركين لهم كل تلك الانتصارات التي يحققونه على مستوى كل الجبهات التي تبشر بالنصر الموعود لشعبنا اليمني العظيم..