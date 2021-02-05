المشهد اليمني الأول

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، مساء اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات جولة المفاوضات الحالية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن ملف الأسرى.

وقال المرتضى في تغريدة لهُ “نحاول منذ أسبوعين بكل جهد إنجاح هذه الجولة من المفاوضات للتخفيف من معاناة الأسرى، لكن هناك إصرار من المرتزقة على إفشالها”.

يشار إلى أن لجنة الأسرى وصلت في الـ 23 من الشهر الفائت إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

وكان المرتضى قد أعلن في الـ 23 من يناير المنصرم وصول وفد صنعاء للعاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

معرباً عن أملة أن تنجح هذه الجولة في تحرير أكبر عدد من الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف.