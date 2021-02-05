المشهد اليمني الأول

دعا محمد علي الحوثي بريطانيا للتوقف عن تظاهرها بالخوف على اليمنيين من خلال الاعلان عن التبرع بلقاحات لفيروس كرونا لليمن.

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في تغريدة له على تويتر: نقول لهم اوقفوا فيروسات اسلحتكم التي تشحن للخليج في العدوان على اليمن.

واكد في تغريدة له على تويتر ان الاسلحة البريطانية التي تشحن تباعا الى دول الخليج أشد فتكا لأنها تقتل الشعب اليمني وتزود التنظيمات الإرهابية التي تتحالفون معها بالتسليح الحديث. ‎