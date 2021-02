تنصل وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من مشاركة بلاده في العدوان على اليمن إلى جانب السعودية التي تقود تحالفاً عربياً. قائلاً إن الامارات أنهت تدخلها العسكري في اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تصريحات قرقاش، جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن. وقال قرقاش في تغريدات له على حسابه الرسمي بتويتر : “إن الإمارات، حرصا منها على انتهاء العدوان، أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي”. وزعم المسؤول الاماراتي بكل وقاحة مستحمراً متابعيه والعالم أن “الإمارات دعمت جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة، وظلت واحدة من أكبر مقدمي. المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”. على حد قوله.

The UAE ended its military involvement in Yemen in October of last year. Eager to see the war over, the UAE has supported UN efforts & multiple peace initiatives. Throughout the the UAE has remained one of the largest providers of humanitarian assistance to the Yemeni people.

