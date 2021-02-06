المشهد اليمني الأول

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى ان انانية حزب الاصلاح تعرقل مفاوضات الاسرى الجارية في الأردن.

وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر”تحكّم (حزب الاصلاح) الإخواني بملف الٲسرى جعل التوصل لإتفاق فيه ٲكثر صعوبة نظراً لتركيزهم فقط على تحرير عناصرهم دون الاهتمام ببقية الٲسرى من الٲطراف الاخرى.

وكان المرتضى قد تحدث في وقت سابق عن عرقلة المرتزقة لمفاوضات الاسرى..”وقال المرتضى في تغريدة لهُ “نحاول منذ أسبوعين بكل جهد إنجاح هذه الجولة من المفاوضات للتخفيف من معاناة الأسرى، لكن هناك إصرار من المرتزقة على إفشالها”.