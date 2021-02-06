المشهد اليمني الأول

مكتب الصحة بالحديدة

نظم مكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى الثورة العام والإدارة العامة لمراكز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة اليوم السبت، وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بالمحافظة، تنديدا باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية واختطاف النساء بمحافظة مارب.

وفي الوقفة أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي فرضها العدوان في كافة القطاعات. واستنكر جريمة اختطاف النساء بمحافظة مارب من قبل مرتزقة العدوان مؤكدا أن هذا العمل الفاضح يمثل عيباً أسوداً في العرف القبلي اليمني.

فيما استنكر المشاركون الصمت الأممي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدوان ومرتزقته والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية. وأكدوا أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها للموانئ يهدد بتوقف المنشآت والمراكز الصحية عن العمل مما ينذر بكارثة صحية تضاعف من معاناة الشعب، مناشدين الأمم المتحدة التدخل السريع لوقف العدوان ورفع الحصار.

وأدان بيان صدر عن الوقفة استمرار قوى العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة وخضوعها للتفتيش في جيبوتي، مؤكدا أن ذلك يعد عملا تعسفيا يساهم في مضاعفة معاناة الشعب اليمني. وأشار البيان الذي تلاه مدير الإعلام والتثقيف الصحي يحيى الجنيد إلى أن الاجراءات التعسفية لقوى العدوان باستمرار احتجاز سفن الوقود تشكل خطرا كبيرا على تقديم الخدمات الصحية وتهدد بانهيار القطاع الصحي.

واستنكر اختطاف النساء في محافظة مأرب واقتيادهن إلى جهة مجهولة في تجاوز لمبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية. وأكد البيان أهمية الصمود والاستبسال في مواجهة العدوان والدفاع عن الأرض والعرض والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

وقفة قبلية بسحار صعدة

نظمت في مديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم السبت، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان واختطاف النساء في مأرب من قبل مرتزقة العدوان. وفي الوقفة أشار محافظ المحافظة محمد جابر عوض، إلى أن جريمة اختطاف النساء تدل على الانحطاط والسقوط الأخلاقي لقوى العدوان ومرتزقته.

وأكد أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم لتطهير كل شبر من أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين. واستنكر بيان صادر عن الوقفة اختطاف مرتزقة العدوان للنساء في مأرب، مؤكداً الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر على قوى العدوان ومرتزقته.

مكتب أوقاف إب

نظم موظفو مكتب اﻷوقاف واﻹرشاد بمحافظة إب اليوم السبت، وقفة للتنديد بجريمة اختطاف مرتزقة العدوان للنساء بمحافظة مأرب. وأكد مدير عام مكتب اﻷوقاف بالمحافظة بندر العسل، في الوقفة أن اختطاف النساء بمأرب جريمة تتطلب تحركا واسعاً لوضع حد لمنع تكرار مثل هذه اﻷعمال الإجرامية.

ولفت العسل الى أن هذه الجريمة عيب أسود وتتنافى مع الأسلاف والأعراف القبلية التي تجرم المساس بالمرأة. فيما أوضح العلامة ضياء الكبسي في كلمة العلماء، أن ما وصلت إليه الأمة اليوم من ذل وهوان هو بسبب هذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والأعراف من قبل من يتدثرون بالدين.

وأشار إلى أن جريمة اختطاف النساء بمأرب منافية لكل الشرائع السماوية والقيم اﻹنسانية، والأعراف والتقاليد اﻷصيلة للمجتمع اليمني، مؤكداً وجوب التحرك للدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال. من جانبهم أكد المشاركون أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب. لافتين إلى أنها تكشف مستوى الانحطاط الأخلاقي والقيمي الذي وصل إليه مرتزقة العدوان.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة، إمعان تحالف العدوان ومرتزقته في ارتكاب الجرائم والانتهاكات واختطاف النساء. معتبرا جريمة الاختطاف بمارب فضيحة نكراء وتؤكد مدى تجرد المرتزقة من كل القيم الدينية والإنسانية. ودعا البيان قبائل وأبناء اليمن للنكف القبلي والانتصار للنساء المختطفات، وتقديم المزيد من التضحيات لتطهير المحافظات المحتلة من دنس الغزاة والمرتزقة.

وأكد البيان أهمية دور العلماء والخطباء والمرشدين في توضيح مخاطر السكوت عن الممارسات اﻹجرامية لتحالف العدوان ومرتزقته بحق النساء واﻷبرياء. مطالباً المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الجريمة ليتم محاكمة مرتكبيها، والضغط على تحالف العدوان للإفراج عن النساء المختطفات.

هيئة شؤون القبائل

أدانت الهيئة العامة لشؤون القبائل، جريمة مرتزقة العدوان باختطاف النساء النازحات في مدينة مأرب. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن اختطاف النساء جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ والأخلاق والأعراف القبلية. ولفت البيان، إلى أن هذه الجريمة عيب أسود في العُرف القبلي، وكشفت مستوى الانحطاط الأخلاقي لأدوات العدوان.

ودعت الهيئة، قبائل اليمن إلى الاستمرار في النفير العام والتحرك للرد على هذه الجريمة. وأكدت أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف حتى تطهير كل شبر من أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.