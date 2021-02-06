المشهد اليمني الأول

زفت شركة الغاز بشرى لمحطات السيارات عن عزمها استئناف التوزيع بعد انقطاع 11 يوما كما اعلنت السعر الجديد للتعبئة. وقالت الشركة اليمنية للغاز في بيان مقتضب انها ستستأنف توزيع الغاز لمحطات السيارات إبتداءً من يوم غد الأحد ٢٠٢١/٠٢/٠٧م.

واوضحت الشركة السعر الجديد سعر البيع الرسمي ( اللتر الواحد بقيمة 282 ريــــال بواقع 5.640 ريال للـ ٢٠ لتر) اي بزيادة 370 ريال للدبة الواحدة عن قيمتها السابقة البالغ 5270. واكدت الشركة بانها نشرت كشوفات التوزيع للمحطات و عقال الحارات وتوزيع المطاعم بصيغة PDF في قناتها على تطبيق التيليجرام.