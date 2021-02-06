المشهد اليمني الأول

نظمت الهيئة النسائية لأنصار الله بمدينة حجة اليوم وقفه احتجاجيه تنديداً بجرائم العدوان ومرتزقته باختطاف النساء بمحافظة مأرب. وخلال الوقفة اكدت المشاركات في بيان صادر عنهن أن اختطاف النساء جريمة تتطلب تحركاً واسعاً لوضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية.

وأشرن حرائر حجة إلى أن اختطاف النساء في مأرب جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة بحق نساء وأطفال اليمن منذ ست سنوات، والتي لا تمت للدين الإسلامي والأخلاق والأعراف والأسلاف القبلية اليمنية بأي صلة.

ودعا البيان كافة أحرار اليمن إلى الدفاع عن الأرض والعرض ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح، لتطهير بقية المناطق المحتلة من دنس الغزاة والمرتزقة.

وحملت حرائر المدينة المجتمع الدولي مسئولية جرائم العدوان بحق الشعب اليمني..مشيرات إلى أن أمريكا بمجازرها في اليمن أكدت أنها أم الإرهاب. تخلل الوقفة العديد من الكلمات المنددة بجرائم العدوان ومرتزقته.