المشهد اليمني الأول

تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية باهتمام كبير القرارات الأمريكية الأخيرة. ورحب المجلس بقرار التوجه الأمريكي الى إيقاف الحرب على اليمن ووقف دعم العدوان وبيع الأسلحة للسعودية والإمارات والعمل على إحلال السلام الشامل.

واعتبر مجلس النواب التوجهات الأمريكية تحولاً جديداً في مسار السياسة الأمريكية وخطوة ايجابية في الطريق الصحيح ويجب أن يتم العمل على تنفيذها على أرض الواقع لإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأشاد مجلس النواب بتوجه الإدارة الأمريكية ونيتها بإلغاء تصنيف أنصار الله في قائمة الإرهاب.

وجدد مجلس النواب، مطالبته للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سرعة التحرك لإنهاء العدوان ووقف الحرب ورفع الحصار وفتح كافة المنافذ والموانئ اليمنية البرية والبحرية والجوية. جاء ذلك في جلسة اليوم التي بدأ فيها عقد جلسات أعمال فترته الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

حيث وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد قرأوا خلالها الفاتحة ترحماً على روح عضو مجلس النواب محمد أحمد الباكري الذي برحيله فقد المجلس والوطن واحدا من رجالاته الأخيار بعد عمر قضى معظمه في خدمة الوطن وأداء مهامه وواجباته التشريعية والرقابية وإصلاح ذات البين.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب إلى رسائل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، حول طلب الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتوصيات المجلس وكذا الإجراءات المتخذة للمواضيع الخاصة بوزارة الداخلية والمدرجة ضمن جدول أعمال مجلس النواب للفترة السابقة ومصفوفة الإجراءات التنفيذية لها وكذا رسالة الحكومة بشأن مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتوصيات المجلس فيما يتعلق بوزارة المياه والبيئة.

وأقر المجلس إحالة رسائل وزير الدولة إلى اللجان المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير موجز عن أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الخامس عشر وأقره.

وفي سياق متصل استمع المجلس إلى مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس عشر ووافق عليه. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته الأخيرة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.