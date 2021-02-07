المشهد اليمني الأول

زعم تحالف العدوان الإماراتي السعودي اليوم الأحد، تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها صنعاء باتجاه السعودية، وقال تحالف العدوان إنه اعترض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. دون اعلان من صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان تركي المالكي قوله إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها صنعاء “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية” في السعودية.

انفجار بغرفة العمليات المشتركة للعداون

أفادت مصادر محلية قبلية في محافظة مأرب، عن انفجارات وقعت في معسكر تداوين فجر أمس السبت 6 فبراير 2021م، الذي يضم غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان بقيادة السعودية. تسببت الإنفجارات بمصرع اربعة ضباط من قوى الاحتلال السعودي رائدان ونقيب ورقيب.

واكدت المصادر انه بالاضافة الى مصرع اربعة ضباط من مرتزقة العدوان، سقط عدد من جرحى مرتزقة العدوان. ويأتي ذلك ضمن الصراعات الدموية بين فصائل مرتزقة العدوان على خلفية الصراع على غنائم الاسلحة ومن جهة اخرى بسبب اتهامات التخوين فيما بينهم.

وأفادت مصادر أن هذه التحولات تأتي في ظل اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح اليوم الأحد في مناطق غربي محافظة مأرب جراء هجوم عسكري كبير يشنه الجيش واللجان الشعبية على مواقع لمرتزقة العدوان. ولم يصدر من صنعاء أي تعليق حتى الآن، لكن وسائل إعلام صنعاء ذكرت في وقت متأخر مساء السبت أن طائرات تحالف العدوان شنت خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.