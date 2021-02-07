المشهد اليمني الأول

نظمت بمديرية التعزية محافظة تعز اليوم، وقفة للتنديد بجرائم دول العدوان واختطاف النساء بمأرب وإعلان النفير العام. وفي الوقفة، أكد وكيل المحافظة لشؤون التعليم إسماعيل شرف الدين، أن اختطاف النساء جريمة تتنافى مع عادات وقيم وأعراف القبلية اليمنية الأصيلة.

وأشار شرف الدين إلى أن هذه الجريمة كشفت مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه قوى العدوان ومرتزقته.. مؤكدا أن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عليها. ولفت وكيل المحافظة إلى أهمية التحرك لرفد الجبهات بالرجال والمال حتى تطهير كامل تراب اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

ودعا بيان صادر عن الوقـفة إلى النفير العام لرفد الجبهات للرد على جرائم العدوان ومرتزقته.. مؤكدا أن جريمة اختطاف النساء وصمة عار في جبين مرتكبيها. حضر الوقـفة وكيل محافظة تعز حامس الحباري وعدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية.