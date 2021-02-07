المشهد اليمني الأول

نصح عدد من الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين السابقين في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، بتجنب أي صراع مع إيران وحثوه على العودة إلى الاتفاق النووي على وجه السرعة. وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين في الجيش والأمن القومي والدبلوماسيين إلى بذل قصارى جهده للانضمام بسرعة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء أن هذه المجموعة التي تضم 41 عضوا كتبوا في رسالتهم اننا نؤيد اعادة القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني من خلال العودة السريعة لإيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي كنقطة انطلاق للمفاوضات بهدف مواجهة التهديدات التي تشكلها ايران حسب زعمهم.

وتدعي الرسالة المفتوحة أن طهران تشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون إحياء الاتفاق النووي هو هدف اميركا الرئيس ازاء ايران. وشدد من كتبوا الرسالة صراحة على أن نهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ممارسة أقصى الضغوط على إيران كان كارثياً على الأمن الأمريكي.