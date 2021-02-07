المشهد اليمني الأول

تشهد جبهات مأرب اليوم تصعيد غير مسبق من ملاحم ومعارك عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان، تقدم كبير اثرها للجيش واللجان الشعبية وسيطرت على مواقع جديده في ‎الجوف ومأرب، مقابل انهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة.

المعارك الشرسة خلفت ورائها تدميرعدة اليات عسكريه للمرتزقة، ومصرع قادات وجنود من مرتزقة العدوان، جرحى احرين، واسرى بالعشرات، وتقهقر وانهيارات كبيرة تشهدها مواقع مرتزقة العدوان بجميع فصائلها بما فيها ميليشيا الاصلاح.

وأشارت المصادر الى توغل الجيش واللجان الشعبية شمال غرب مدينة مارب، يأتي ذلك مع الكثير من التعزيزات لقواتهم وبصورة مستمرة، بالوقت الذي تشتري فيه المنطقة العسكرية الثالثة لمرتزقة العدوان ذخيرة السلاح من تجار السلاح بالأسواق بعد نفاذ الكميات منها.

استهداف معسكر تداوين

أفادت مصادر محلية قبلية في محافظة مأرب المُحتلة بأن اربعة ضباط من قوى الاحتلال السعودي رائدان ونقيب ورقيب) قتلوا فجر اليوم السبت 6 فبراير 2021م، اثر انفجارات وقعت في معسكر تداوين الذي يضم غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان بقيادة السعودية.

واكدت المصادر انه بالاضافة الى مصرع اربعة ضباط من مرتزقة العدوان، سقوط عدد من جرحى مرتزقة العدوان. ويأتي ذلك ضمن الصراعات الدموية بين فصائل مرتزقة العدوان على خلفية الصراع على غنائم الاسلحة ومن جهة اخرى بسبب اتهامات التخوين فيما بينهم.

وأشار المصدر الى ان اعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من المعسكر المستهدف وهرعت سيارات الإسعاف للمكان. مما أدى الى اطلاق مستشفيات مأرب النداء بالتبرع بالدم بسبب استنزاف المخزون لعلاج جرحى المعارك.

انهيار صفوف المرتزقة

المعارك عكست انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، تفاعل معها العديد من الناشطين، معبرين عن شراستها وانهيار صفوف مرتزقة العدوان في تغريداتهم قائلاً أحدهم: المعارك والعه والمخازن فاضيه، والمنطقة العسكريه الثالثه تشتري ذخيرة من التجار باسعار خياليه.

وأكدت المصادر مصرع عشرات من جنود مرتزقة العدوان في معارك مأرب بعدة جبهات عرف خلال الساعات القليله الماضيه منهم حتى اللحظه: القيادي المرتزق/علي الجودة ـ قائد جبهة قريضه جنوب غرب مارب (مع 10من افراده لم ترد اسماؤهم)

ـ المرتزق احمد احمد قوتر الطاهري

ـ المرتزق اسامه حمد راشد العراده

ـ المرتزق حسين علي قوتر الطاهري

ـ المرتزق عادل صالح احمد ربيع الجهمي

ـ المرتزق عبدالله خميس محمدظرمان

ـ المرتزق عبدالله محمدعبدالله الاقرع

ـ المرتزق عبدالحافظ حمدالاعرج بن سلامه

– المرتزق عبدالرحمن علي محمد قوتر الطاهري

ـ المرتزق فهد محمد عوض العراده

ـ المرتزق محمد مبخوت حسان بن سلامه

ـ المرتزق محمد علي جحزه

ـ المرتزق ناجي راشد طوحل

ـ المرتزق نايف جحشان العنقزي

ـ المرتزق هيثم قاسم جحزه