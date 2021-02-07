المشهد اليمني الأول

أكد محافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة والعمل لتعزيز جهود التحشيد ودعم التصنيع العسكري والتواصل مع المغرر بهم من أبناء مديريتي جهران والحداء وتسهيل عودتهم.

وأشار المحافظ البخيتي إلى أن معركة تحرير مأرب والمحافظات المحتلة مستمرة.. داعيا المغرر بهم في صفوف العدوان من أبناء محافظة ذمار للعودة إلى جادة الصواب وصف الوطن.

وأشار البخيتي خلال لقاء ناقش تعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات ودعم هيئة التصنيع العسكري في مديريتي جهران والحداء إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان استهدف كافة مناحي الحياة خلال ست سنوات من الصمود، وفشل مخططات العدو في إخضاع اليمنيين لهيمنة قوى الاستكبار والعدوان.

وشدد المحافظ البخيتي على أهمية تعزيز انتصارات الجيش واللجان الشعبية من خلال رفد الجبهات ودعم هيئة التصنيع العسكري، مؤكداً على دور الشخصيات الاجتماعية في التحشيد للجبهات ودعم التصنيع العسكري والتواصل مع المغرر بهم في صفوف العدوان وتسهيل عودتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت الى أهمية نبذ كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتجسيد التعاون والتكافل والإخاء والتكاتف لتجاوز كافة التحديات.. مشيدا بمواقف أبناء جهران والحداء في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.