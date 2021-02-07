المشهد اليمني الأول

مسيّرات تغزو السعودية.. للمرة الثانية على التوالي بيومنا الأحد، تعلن وكالة واس السعودية عن اعتراض طائرات مسيّرة، زعم ناطق تحالف العدوان أن صنعاء أطلقتها تجاه المملكة. كان ذلك متزامن مع اعلان وسائل اعلام سعودية اعتراض الطائرات المسيرة على مطار جيزان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث الرسمي لقوات تحالف العدوان المشتركة تركي المالكي، اعتراض 4 طائرات مسيّرة بتفجيرها على اجواء المملكة، أطلقتها صنعاء باتجاه المملكة.

اعتراض مسيّرات صباح اليوم

وكان زعم تحالف العدوان الإماراتي السعودي اليوم الأحد، تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها صنعاء باتجاه السـعودية، وقال تحالف العدوان إنه اعترض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. دون اعلان من صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السـعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان تركي المالكي قوله إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها صنعاء “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية” في السعودية.

ومن هذه التصريحات يتضح ان هناك عملية واسعة ومستمرة متزامنة مع التصعيد الكبير في جبهات الداخل، والتي تتصدر جبهات مأرب التصعيد الكبير على مواقع مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية ولازالت.