المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية من مأرب، عن خلافات كبيرة وحادة تعصف بقيادات ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني في مدينة مأرب على خلفية توزيع المخصصات المالية وكذلك توزيع المرتزقة على شوارع ومداخل المدينة.

وأكدت المصادر أن الإصـلاح استنفر أنصاره دون أن يحظى بأي تأييد من قبل قبائل مأرب، والحزب سارع الى نشر مليشياته تحت مسمى السيطرة على الوضع في المدينة في وقت بدأت فيه عشرات الاسر بالنزوح نحو شبوة منها أسر قيادات اصلاحية.

كما أفادت المصادر ان الخلافات بين الإصلاح شملت عملية توزيع قطع الأسلحة الأمر الذي أدى الى نهب مخازن كانت في منازل تابعة لقيادات إصلاحيه. وأضاف المصدر ان المخازن التابعه للإصلاح تعرضت لعملية نهب من قبل المرتزقة بعد ان حاولت قيادات الإصلاح انكار وجود أسلحة لديها ولا يزال التوتر مستمراً في المدينة حتى ساعة كتابة الخبر.