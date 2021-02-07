المشهد اليمني الأول

نجحت وساطة قبلية قادها وكيل محافظة الجوف حسن القاسمي وعددا من المشائخ والوجهاء في إنهاء قضية قتل بالخطأ بين أسرة آلـ الحيمي من الجوف وأسرة آلـ البحري من محافظة ذمار.

وخلال لقاء قبلي في مديرية المراشي أعلن أولياء المجني عليه رياض الحيمي، العفو لوجه الله عن الجاني وليد يحيى البحري، تقديرا لجهود الوساطة ودعوة قائد الثورة للتآخي ووحدة الصف في مواجهة العدوان.

بدورها أشادت الوساطة القـبلية بمواقف آل الحيمي ومبادرتهم بالعفو والصفح وفتح صفحة جديدة يسودها الأخوة والتراحم، داعين جميع القبائل الى وحدة الصف وجمع الكلمة ورفد الجبهات بالمال والرجال.