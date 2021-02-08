المشهد اليمني الأول

اقتحمت مليشيات الانتقالي، المدعومة من الإمارات، اليوم الأحد، 07 شباط، 2021، عددا من الوزارات، بعدن. وبحسب مصادر فإن مليشيات الانتقالي اقتحمت مباني وزارات الخارجية والتربية والعدل، ومرافق حكومية أخرى.

وكشفت مصادر محلية ان وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى، تعرضت لاقتحام ب ١٢ طقم مجهزين بمختلف انواع الاسلحة يقودهم اشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية كقائد المقاومة وغيرها.

انفجار قنبلة يدوية وسط شارع تجاري

أصيب تسعة مدنيين بينهم امرأة، مساء اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة يدوية في شارع تجاري وسط مدينة الشيخ عثمان شمالي مدينة عدن، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود ان مسلحًا في العقد الثالث من عمره كان يعبث بقنبلة كانت بحوزته، وعندما فشل في إغلاق مفتاح الأمان الخاص بها رماها قرب تجمع لمدنيين في شارع ” الحب”. وأسفر انفجار القنبلة في الشارع المزدحم عن إصابة تسعة مدنيين اثنين منهم إصابتهم بليغة.