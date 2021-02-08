المشهد اليمني الأول

يتنافس 178 صيدلانياً وصيدلانية من خريجي كليات الصيدلة على 30 مقعداً للتدريب لمدة ثلاثة أشهر في مجال تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمختبر الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور سامي محمد البوعاني خلال امتحانات المفاضلة التي جرت اليوم بكلية الصيدلة جامعة صنعاء أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الهيئة مجاناً يأتي في إطار خطتها لإكساب الكوادر الوطنية القدرات والمهارات الفنية والبحثية في مجال التحليل النوعي للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أهمية إيجاد كوادر مؤهلة تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتأهيل الكفاءات الفنية والمهنية القادرة على المنافسة بما يحقق رؤية الهيئة في المساهمة بتطوير وتحديث مهنة الصيدلة والأبحاث الدوائية. ولفت مدير الهيئة إلى أن الطلبة المتقدمين هم من منتسبي مختلف الجامعات اليمنية وحاصلين على شهادة البكالوريوس تخصص صيدلة بتقدير عام ممتاز وجيد جدا، مبيناً أنه سيتم عقب الاختبار التحريري إجراء مقابلات شخصية في إطار تأسيس مبدأ الشفافية الكاملة عند اختيار المتقدمين للبرنامج التدريبي.

وأكد حرص الهيئة على المساهمة في رفع مستوى الكفاءات الوطنية في الجوانب العلمية والفنية والتقنية، لافتاً إلى أن الأولوية في التوظيف مستقبلا بمختبر الرقابة الدوائية التابع للهيئة ستكون لخريجي البرنامج التدريبي.

من جانبه أشار نائب عميد كلية الصيدلة للشؤون الأكاديمية والدراسات العليات بجامعة صنعاء الدكتور محمد عباس حميد الدين إلى أن الامتحانات تأتي في إطار الشراكة والتعاون بين كلية الصيدلة وهيئة الأدوية.

وأشاد بهذه الخطوة التي انتهجتها الهيئة لرفع مستوى الكفاءات الصيدلانية الوطنية من خريجي كليات الصيدلة ..لافتا إلى أنه تقدم لامتحانات المفاضلة 178 صيدلانياً وصيدلانية يتنافسون على 30 مقعداً تدريبياً في مجال تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدم من الهيئة العليا للأدوية. وأوضح نائب عميد الكلية أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والفني والتقني للكفاءات الصيدلانية الوطنية وبما يلبي احتياجات سوق العمل.