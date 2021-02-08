المشهد اليمني الأول

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي محمد مفلح اليوم الاثنين محاكمة 6 متهمين بخلية تجسس لصالح بريطانيا, والمتهمون هم عرفات قاسم الحاشدي وعلي محمد عبدالله الجغماني وباسم علي أحمد وسليم عبدالله وأيمن مجاهد حريش ومحمد شرف قائد حريش.

وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية القاضي عبدالله زهره ” إن المتهمين لهم نشاط تجسسي وتخريبي لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني على أرض الجمهورية اليمنية, حيث عملوا بشكل مباشر على كسب وتجنيد وتأهيل وتدريب عدد من الجواسيس في عدد من المحافظات”

وأضاف قرار الاتهام ” إن المتهمين باشروا بأعمال التجسس والتخريب باستخدامهم ومن خلالهم بعد تزويدهم بوسائل الاتصال والتواصل والأجهزة والبرامج والتطبيقات الفنية المتطورة في مجال الرصد والتعقب وتحديد المواقع ورفع المعلومات والاحداثيات”, مشيرا الى أن المتهمين نفذوا أنشطة تجسسية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والجوف ومأرب والمهرة وحضرموت.

هذا وقد تمكن جهاز الأمن والمخابرات من كشف نشاط خلية تجسس والقبض على عدد الجواسيس وإحالتهم الى أجهزة العدالة, مؤكدا أن الجهاز يقوم بتتبع أنشطة من تبقى من الجواسيس للقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة, كما يهب جهاز الأمن والمخابرات بالمواطنين في مختلف المحافظات بضرورة اليقظة والانتباه والابلاغ عن أي تحرك مشبوه.