المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية، عن انفجار بمعسكر صحن الجن بمأرب، كما أفادت أن الإنفجار نتج عن صاروخ باليستي استهدف المعسكر وأصاب هدفه بدقة. ‏كما أفادت بأن المعارك الشرسة لاتزال مستمرة، وسط انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، وخلافات كبيرة تعصف بفصائل المرتزقة اثر تبادل الاتهامات بالخيانه.

على ذات السياق، أفادت المصادر عن انفجار اخر قبل ساعات على معسكر تدواين، والذي يعتبر من المعاقل الأخيرة لقوات مرتزقة العدوان في مأرب. وأكدت المصادر سقوط جبهة الدحيضة بالكامل بأيدي قوات الجيش واللجان الشعبية، إضافة الى السيطرة على جبل القريضة.

في حين أفادت المصادر من أسر الجيش واللجان الشعبية، العديد من قادة قوات حكومة المرتزقة وقيادات من ميليشيا الاصلاح مع افراد بالعشرات، اضافه الى اغتنام عتاد عسكري كبير بجميع انوعه الثقيل والمتوسط والخفيف.