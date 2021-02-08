المشهد اليمني الأول

نجحت وساطة بصلح قبلي بمحافظة ريمة، في إنهاء قضية قتل بين بني الثميلي في مديرية السلفية وآل غالب من مدينة رداع محافظة البيضاء. وفي الصلح قبلي، الذي تقدمه عضو مجلس الشورى حسن طه ومشائخ وشخصيات اجتماعية، أعلن أولياء دم المجني عليه منصور محمد على مثنى من مديرية السلفية العفو عن الجاني من آل غالب لوجه الله.

وأشاد عضو مجلس الشورى، بعفو أولياء الدم، وجهود كل من سعى وساهم في حل هذه القضية. وأكد أن التحرك لحل القضايا يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة لتعزيز التلاحم والاصطفاف والحفاظ على النسيج الاجتماعي، للتفرغ لمواجهة العدوان. فيما نوه الحاضرون بموقف أولياء الدم في العفو وإنهاء القضية والذي يجسد الحرص على تعزيز الإخاء والتسامح وحل الخلافات.