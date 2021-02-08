المشهد اليمني الأول

أقرت لجنة الإفـراج الشرطي بمحافظة الحديدة في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضه، الإفراج عن 16 سجينا ممن ليس عليه حقوق خاصة للغير وتنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي.

وكان الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصائغ ومدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد ناجي القوسي ناقش حالات المستحقين للإفـراج الشرطي من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وليس عليهم حقوق خاصة للغير.

واستعرض الاجتماع تقارير وتوصيات الأخصائيين الاجتماعيين الذي بحثوا حالات السجناء، وكذا شهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة من الإصلاحية حول السجناء المرشح الإفراج عنهم ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة في الحبس وتم الموافقة عليها.

يذكر أن قرار النائب العام رقم 181 حول الإفـراج الشرطي الصادر نهاية العام الماضي قضى بإعادة تشكيل لجان الإفراج في كل محافظة من رئيس النيابة وعضوية مدير الإصلاحية المركزية ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية، للنظر في حالات السجناء بهدف تحريك الإفراج على مدار العام، وتفعيل جوانب التأهيل والتمهيد لإعادة الإدماج بالمجتمع.