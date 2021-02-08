المشهد اليمني الأول

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مزاعم حمل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث رسالة أمريكية الى إيران حول اليمن، وقال زادة: لا صحة للمزاعم بشأن حمل غريفيث رسالة أمريكية إلى طهران حول اليمن.

على ذات السياق أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، يوم الاثنين، انه يجب منع التدخل الاجنبي في اليمن، معلنا ترحيبه بالمبادرة الخاصة للامين العام لمنظمة الامم المتحدة لإقرار هدنة في اليمن ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

ولدى استقباله المبعوث مارتين غريفيث المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن، أكد كمال خرازي اهمية أنهاء الحرب ضد الشعب اليمني فورا، مطالبا بالوقف الفوري لإرسال السلاح من أمريكا واوروبا الى السعودية والامارات. ورحب ببروز مؤشرات ايجابية لإنهاء الحرب في اليمن، وصرح: ان الامارات والسعودية باعتبارهما اللاعبين الاساسيين لهذه الحرب المدمرة، لم يحققا أي إنجاز.

وأضاف خرازي لغريفيث: لقد سنحت الآن فرصة لإنهاء هذه الحرب، معربا عن امله بأن تكون امريكا صادقة في موقفها بقطع التعاون التسليحي والاستخباراتي مع السعودية وأن تتوفر الارضية لوقف هذه الحرب من خلال قطع صادرات السلاح من امريكا واوروبا الى السعودية والامارات. ورأى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ان السبيل لإرساء السلام والاستقرار في اليمن يتمثل في الحوار اليمني اليمني، مشيرا الى ضرورة الحيادية التامة للمبعوث الخاص لمنظمة الامم المتحدة في شؤون ال يمن، مصرحا: يجب منع التدخل الاجنبي في اليمن.

الترحيب بمبادرة غريفيث بشأن إقرار هدنة في اليمن

كما أعلن خرازي استعداد ايران للتعاون مع منظمة الامم المتحدة في إطار إرساء السلام والاستقرار في اليمن، وقال: ان هذه الحرب لم تؤد الى نتيجة سوى الابادة والكوارث الانسانية. وفي الحقيقية، فإن انصار الله باليمن، ليس لها مطلب سوى التمتع بحقها الذاتي والمشاركة في حكومة ديمقراطية باليمن، ولكن هدف السعودية والامارات هو الحيلولة دون تشكيل حكومة شعبية منبثقة من ارادة الشعب اليمني.

ورحب خرازي بمبادرة المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة غريفيث لإقرار هدنة في اليمن ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، مصرحا: أؤيد هذه الفكرة بأن إنهاء الحرب في اليمن يساعد في إرساء الاستقرار والامن بمنطقة غرب آسيا، ونأمل أن تنتهي هذه الحرب. وتابع: المهم هو ان يدرك حكام الامارات والسعودية بأن الحرب ليست حلا لقضية اليمن، وان يعودوا عن مسار الماضي.

كما أكد خرازي كذلك ضرورة رفع الحصار عن اليمن وارسال المساعدات الانسانية، لافتا الى ان ايران حاولت دوما ارسال مساعدات انسانية الى هذا البلد الا انها واجهت عقبات وفي حالة رفع الحصار فإن هناك العديد من الدول مستعدة لإرسال المساعدات الى الشعب اليمني. من جانبه، شرح المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة غريفيث في شؤون اليمن، مبادرته لإقرار هدنة في هذا البلد، وقال انه من خلال الموقف الجديد المعلن من قبل امريكا بقطع دعم الحرب في اليمن، توفرت فرصة جيدة لإنهاء الحرب في هذا البلد.