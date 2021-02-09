المشهد اليمني الأول

قيادات تنهب وقيادات تنسق.. أكدت مصادر مطلعة أن القيادي في حزب الإصلاح الخائن حميد الأحمر طلب من وزير الداخلية التركي الحصول على الجنسية التركية له ولعدد من قيادات حزب الإصلاح منهم سلطان العرادة (المعين من قبل الخائن هادي كمحافظ لمارب) وذلك تحت مبرر الاستثمار.

حيث نقل الأحمر والعرادة خلال الأشهر الأخيرة مئات المليارات من الريالات بعد ان تم تحويلها الى العملة الصعبة وأصبحت في بنوك تركية، وكذلك تم فتح اكثر من شركة لشراء وبيع العقارات تتبع الأحمر والعرادة في تركيا.

ويهدف الأحمر والعرادة الى الحصول على ضمانات من السلطات التركية حيث يخشى قادة الإصلاح من أي انقلاب عسكري في تركيا قد يؤدي الى مصادرة أموالهم، كما حدث في مصر حتى ان الأحمر وقادة الحزب لم يجرؤوا حتى اللحظة على فتح هذا الملف.

ومن المتوقع ان يطلق الأحمر والعرادة قناة فضائية جديدة من تركيا بعد اغلاق قناة سهيل إضافة الى مشاريع تجارية لاستثمار حجم الأموال التي نهبها العرادة من إيرادات النفط والغاز.