المشهد اليمني الأول

في حادثة نادرة، هي الأولى، وفي منظر فريد ونادر، اكتست جبال صنعاء بالثلـوج في اليوم الثلاثاء، بعد تساقط الثلوج عليه، وأفادت مصادر محاية أن الثـلوج تساقطت على جبل النبي شعيب غربي العاصمة صنعاء مشكلة منظر فريد.

وشوهدت اليوم جبال في منطقة شمال غرب همدان بمحافظة صنعاء وهي مغطاة بالسحب المنخفضة والثلوج, وقال المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد: لقد التقطت هذه الصور الرائعة بنفسي لجبال في منطقة شمال غرب همدان صباح اليوم الثلاثاء، وما رأيته من ثلوج تغطي الجبال هناك لم يكن مصدرها هطول امطار بل سحب ثلجية.

واظهرت صور وفيديوهات تساقط الثلـوج في جبال همدان، وجبل النبي الشعيب أعلى قمة في الجزيرة العربية، وجعل جبل النبي شعيب مزارا سياحياً فريدا من نوعه للمواطنين حيث التقطوا فيه الصور وشكلوا مجستماتهم بالثلوج.