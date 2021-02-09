المشهد اليمني الأول

رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق “ماسنجر فيسبوك” للتراسل الفوري، إلى عطل عالمي. وأوضح موقع “داون ديتكتور” المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض “فيسبوك ماسنجر” لعطل تقني. ورصد الموقع أن هذا العطل بدأ في صباح اليوم الثلاثاء 9 فبراير/شباط.

وأوضح الموقع أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة. فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر “ماسنجر فيسبوك”. بينما واجه 26% من مستخدمي “فيسبوك ماسنجر” من مشكلة في التواصل مع الخوادم الخاصة بالتطبيق.

وتركزت معظم المشاكل في “ماسنجر فيسبوك” في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوروبا وفي بعض الدول بالشرق الأوسط. ولم تصدر شركة “فيسبوك” حتى الآن، بيانا رسميا حول ذلك العطل أو سببه أو التوقيت المتوقع أن يتم إصلاحه فيه.