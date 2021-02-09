المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية بمأرب اليوم، عن احتدام واشتداد المعارك بضراوة، بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان، وسط تقدمات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في عدة جبهات بمأرب، وتحظى جبهة صرواح مأرب بالإنتصارات الأكبر على مستوى الجبهات.

وأكدت المصادر عن فرار جماعي كبير لمرتزقة العدوان، مع الكثير من آلياتهم ومن عدة جبهات مأرب، إذ أكدت مصادر محلية عن مشاهدة الأهالي في مأرب، خروج 12 قاطرة من مأرب الى الوديعة محملات كنتيرات شيولات واطقم وعربات مدرعة.

تعزيزات كبيرة للجيش واللجان

على ذات السياق، أكدت مصادر، عن تعزيزات كبيرة ومستمرة لجبهات جنوب مـأرب، جبهات العبدية وجبل مراد، تزامناً مع اشتداد المعارك الضروس بجبهات شمال وغرب مأرب، في ظل انهيارات كبيرة لمرتزقة العدوان،وفرار جماعي من مواقعهم.

كما أفادت المصادر عن وصول قائد مايسمى كتائب الموت الى جبهة العبديه على راس قوة كبيرة قبل أيام، والذي تسبب بانتصارات ملحوظة على الجبهات، هذا ولا زالت المعارك يشتد احتدامها دون توقف بجبهات الحدود باليتمه حتى اقصى جنوب مأرب.

انفجار عنيف

على ذات السياق، أفادت مصادر قبيلة، عن سماع دوي انفجار كبير قبل قليل بتالمنطقة العسكرية الثالثة، دون أن يعرف مصدره، غير أن وسائل إعلام المرتزقة تداولت عن أن الإنفجار نتج عن صاروخ باليستي، السبب الذي جعلهم يتباكون عن انباء خطيرة جدا نتيجة ذلك الإنفجار.

قلق عالمي من انتصارات مـأرب

أفادت مصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقه البالغ من استئناف الحوثيين الأعمال العدائية في محافظة مأرب، وقال غريفيث: الأعمال العدائية بمأرب تترافق مع زخم دبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية. وأضاف غريفيث التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع.

الى ذلك أعن البرلمان الأوروبي بحثه عن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار باليمن، ولمفاوضات تفضي لتسوية شاملة، مشروع القرار الأوروبي يحث مجلس الأمن على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

صرعى وجرحى المرتزقة

ولا تزال معارك مـأرب تأكل العديد من مرتزقة العدوان مابين قتلى وجرحى, حيث كان الكثير من قتلى وجرحى مرتزقة العدوان بالأمس عرف منهم:-

ـ المرتزق سعيد هادي زايد مثنى

ـ المرتزق صالح محمد الغويبي

ـ المرتزق علي محمد علي بن غريب

ـ المرتزق ناجي هادي زايد مثنى

في حين اصيب عشرات مرتزقة العدوان بالمعارك, عرف منهم

ـ المرتزق لنقيب/محمد عبدالله ثوابه شقيق قائد المنطقة الثالثة (أصابه خطيرة)

– المرتزق حزام محسن طعيزان

– المرتزق زين العابدين علي سعيد بن غريب

– المرتزق سالم صالح عبدالرحيم الغويبي

– المرتزق سالم عبدربه حفرين

– المرتزق سالم علي بن غريب

– المرتزق سعيد هادي زايد مثنى

– المرتزق صالح سعيد بن غريب

– المرتزق عبدالباري حسن حبوشان

– المرتزق عبدالرب مبخوت الغويبي

– المرتزق عبداللطيف محسن طعيزان

– المرتزق علي محمد سعيد بن غريب

– المرتزق علي هادي بن غريب

– المرتزق طارق صالح سعيد بن غريب

– المرتزق مبخوت صالح الغويبي

– المرتزق محسن سعيد الغويبي

– المرتزق محسن حسن حبوشان

– المرتزق محمد حمد الغويبي

– محمد عوض محمد فرج

– المرتزق ناجي محمد عبدالله فرج

– المرتزق ناجي حسن محمد معيلي

– المرتزق همام مبخوت الغويبي