المشهد اليمني الأول

شهد مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة اليوم، ولادة ثلاثة توائم لامرأة في منتصف العقد الرابع من عمرها، بعملية قيصرية. وأوضحت مديرة مستشفى السبعين الدكتورة ماجدة الخطيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن التوائم الثلاثة الذين تتراوح أوزانهم بين 1500 و2000 جرام غادروا المستشفى بصحة جيدة.

وأشارت إلى أن المرأة من مديرية بني الحارث ولديها خمسة أطفال واليوم رزقت بثلاثة توائم (بنتين وولد). ونوهت بجهود الفريق الطبي الذي اجرى العملية برئاسة استشارية النساء والولادة الدكتورة منيرة الفائق واخصائيتي النساء والولادة إشراق ثامر وإيمان المنتصر.

ولفتت الدكتورة الخطيب، إلى أن المستشفى شهد خلال العام المنصرم ولادة 181 توائم بولادات طبيعية وعمليات قيصرية وآخرها ولادة التوأم السيامي أحمد ومحمد البخيتي. وذكرت أن المستشفى يقدم خدماته للأم والطفل رغم الصعوبات التي يواجهها من تقليص دعم المنظمات وإيقاف دعم بعضها واحتجاز تحالف دول العدوان للمشتقات النفطية.