المشهد اليمني الأول

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي استعداد الحكومة والوزارة لتقديم الخدمات لأبناء مدينة مأرب وكافة مديريات المحافظة وتسهيل أعمال القطاع الخاص والتجاري والصناعي.

وأشار الهاشمي، خلال اجتماع عُقد اليوم بصنعاء لمناقشة سبل تفعيل أنشطة ومهام مكتب الصناعة بمحافظة مأرب وخططه المستقبلية، إلى أن الوزارة وقطاعاتها المختلفة لن تألوا جهدا بالتعاون مع السلطة المحلية والقطاع الخاص في توفير السلع والمواد الأساسية وتسهيل انسيابها إلى مدينة مأرب ومختلف المديريات.

ودعا كافة التجار والمستثمرين والمصنعين والمنتجين في المحافظة إلى الاستمرار في أنشطتهم وأعمالهم وسيجدون كافة التسهيلات والتعاون والدعم من الوزارة ومكتبها وكافة الأجهزة الحكومية. وأكد الهاشمي، دعم الوزارة لمكتبها في المحافظة وتوفير الإمكانيات اللازمة لانجاح مهامه، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة المكاتب الخدمية لتحقيق النجاح في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في مدينة مأرب ومختلف المديريا.

من جهته أشار وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني إلى استعداد القطاع لتقديم الدعم والمساندة للمكتب والتنسبق مع كبار التجار والمستوردين والمنتجين لإقامة معارض للبيع المباشر للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين في مأرب والجوف بأسعار منافسة.

وفي الاجتماع بحضور مدير عام خدمة الجمهور محمد كرامي ومدير عام الرقابة الصناعية إبراهيم المتوكل ومدير عام مكتب نائب الوزير عبد الله شرف أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة يحيى الزايدي أنه سيتم تقديم كافة الخدمات للمواطنين والتجار والقطاع الخاص والمصنعين والمنتجين وتسهيل أعمالهم.

ولفت إلى أن المكتب سيقدم خدماته في كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الوزارة وقطاعات الصناعة وخدمات الأعمال والسجلات التجارية والتجارة الداخلية وتشجيع الصناعات المحلية ودعمها. وثمن الزايدي، دعم قيادة الوزارة للمكتب وتوجيه كافة القطاعات والإدارات بالتعاون لإنجاح أنشطته ومهامه.. مؤكدا أن المكتب وكوادره سيبذلون قصارى جهودهم لخدمة المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية في مدينة مأرب وكافة المديريات.