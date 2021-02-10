المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية عن إيقاف الرياض مشاركة دفاعتها الجوية في الدفاع عن المجمع الحكومي محافظة مأرب الذاهبة وفقا لقراءة خبراء ومحللين عسكريين نحو سقوط حتمي بيد قوات الجيش واللجان الشعبية. وقالت المصادر أنه تم نقل المعدات السعودية بما فيها الدفاعات الجوية، تجاة منفذ وديعة الى محافظة حضرموت.

في حين أفادت مصادر موثوقة في حكومة المرتزقة بمـأرب: أن السعودية وجهت لضباطها في غرفة العمليات بمـأرب بسرعة مغادرة المدينة، مشيرة إلى أن موكب يضم 3 صوالين مدرعة وبرفقة 4 اطقم للشرطة العسكرية في مـأرب غادروا مـأرب باتجاه منفذ الوديعة الحدودي في حضرموت.

كما أفادت المصادر عن فرار جماعي كبير لمرتزقة العدوان، مع الكثير من آلياتهم ومن عدة جبهات مـأرب، وأكدت مصادر محلية عن مشاهدة الأهالي في مأرب، خروج 12 قاطرة من مأرب الى الوديعة محملات كنتيرات شيولات واطقم وعربات مدرعة.