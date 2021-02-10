المشهد اليمني الأول

أكدت مصادر قبلية عن خيانات واسعة تسري بين المؤتمر وميليشيا حزب الإصلاح في مأرب، وقالت المصادر أن حزب المؤتمر يأخذ بثارة من ميليشيا حزب الإصلاح، والإصلاح يقابله بنفس الفعل وذلك عن طريق رفع احداثيات او بزرع عبوات ناسفه بين مجاميع الطرف الآخر.

على ذات السيق، أفادت مصادر قبلية، مساء اليوم عن انفجارات كبيرة هزت منطقة كوفل بأكملها بما فيها المعسكر، وتوقعت المصادر أن الإنفجارات كانت شبيهة بباليستيات، او ما وصفته المصادر بإستهداف مكثف لمنطقة كوفل باكملها.

في حين أفادت مصادر أخرى، عن انفجار واصابة مباشرة للهدف، نتج عنه سقوط اعداد من القتلى والجرحى من صفوف مرتزقة العدوان. والذي تسبب بهروع عدد كبير من سيارات الاسعاف والذي يؤكد عن عن سقوط عدد كبير من مرتزقة العدوان مابين قتلى وجرحى.

على ذات السياق، أكدت مصادر عن استهداف تجمعات كبيرة لمرتزقة العدوان في شرق منطقة كوفل بمأرب بقذائف مدفعية محققة البعض منها اصابات مباشرة. المصادر توقعت سقوط اكثر من العشرات من مرتزقة العدوان مابين جريح وقتيل في صفوف المرتزقة بينهم قيادات ميدانيه في عمليات الإستهداف.

وتناقلت وسائل اعلام المرتزقة عن هجوم واسع، نفذته قوات الجيش واللجان الشعبية على منطقة كوفل.