المشهد اليمني الأول

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف على الرغم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، انخفض الخام الأمريكي الخفيف “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.22% إلى 58.23 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.16% إلى 60.99 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي. وهبطت مخزونات الخام بواقع 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير الجاري إلى حوالي 474.1 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 985 ألف برميل.