المشهد اليمني الأول

عملية عسكري على اطار أبها الدولي بسلاح الجو المسير باستهداف مرابض الطائرات الحربية، وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير استهدف ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K محققا إصابة دقيقة. يأتي هذا الاستهداف رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على بلدنا

وأضاف العميد سريع أننا ننبه أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية.

وأكد العميد سريع استمرار العمليات العسكرية بالعمق السعودي قائلاً: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وصدق الله القائل “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”.